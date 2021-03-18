Стала известна дата выступления президента Литвы в Верховной Раде

Литовский лидер уже в Украине и проводит переговоры с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа выступит в Верховной Раде в пятницу, 19 марта. Хотя ранее ожидалось, что это будет в четверг. Об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Он объявил, что выступление литовского лидера состоится после Часа вопросов к правительству.

"Уважаемые коллеги, в Украине с официальным визитом находится президент Литовской Республики господин Науседа. Завтра, в пятницу, президент Литвы планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады Украины и выступить перед народными депутатами Украины", – заявил Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", Науседа уже встретился с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

Также под председательством глав государств пройдет заседание Совета президентов. По результатам переговоров будут подписаны двусторонние документы и состоится общение президентов с представителями СМИ. Читайте подробнее о программе визита Науседы в Украину.

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