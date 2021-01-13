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  1. Новости политики

США ввели санкции против украинцев: у Зеленского впервые отреагировали

13 января, 18:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Андрей Ермак обещает сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех причастных

После внесения семерых граждан в санкционный список США в Офисе президента Украины выразили готовность жестко реагировать на вмешательство украинских граждан в избирательный процесс в США.

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Об этом на своей странице в Twitter заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув, что ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.

"Проясню: наша администрация сделает все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен ко вмешательству в выборы в США, вне зависимости от их партийной принадлежности", – написал Ермак 13 января.

Это стало первой реакцией ОПУ на скандал. Напомним, 11 января Минфин внес в список Управления по контролю за иностранными активами семь украинских граждан, одним из которых оказался нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Американские власти обвинили их в связях с "пророссийской сетью влияния", которая, в свою очередь, имеет связи с нардепом Андреем Деркачем, который сам попал в санкционный список в сентябре.

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В то же время, в "Слуге народа" утверждают, что американские санкции еще не обсуждали

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санкции санкции против Украины Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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