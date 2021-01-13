США ввели санкції проти українців: у Зеленського вперше відреагували

Андрій Єрмак обіцяє зробити все можливе, аби притягнути до відповідальності всіх причетних

Після внесення сімох громадян до списку санкцій США в Офісі президента України висловили готовність жорстко реагувати на втручання українських громадян у виборчий процес в Сполучених Штатах.

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Про це на своїй сторінці в Twitter заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, підкресливши, що відповідальність понесуть всі, незалежно від їхньої політичної приналежності.

"Проясню: наша адміністрація зробить все, що в наших силах, аби притягнути до відповідальності тих, хто причетний до втручання у вибори в США, незалежно від їх партійної приналежності", – написав Єрмак 13 січня.

Це стало першою реакцією ОПУ на скандал. Нагадаємо, 11 січня Мінфін США вніс до списку Управління з контролю за іноземними активами сімох українських громадян, одним з яких виявився нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський.

Американська влада звинуватила їх у зв'язках з "проросійської мережею впливу", яка, своєю чергою, має зв'язки з нардепом Андрієм Деркачем, який сам потрапив до списку санкцій у вересні.

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Водночас у "Слузі народу" стверджують, що американські санкції ще не обговорювали.

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