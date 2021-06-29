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США похвалили Украину за судебную реформу и назвали следующую задачу

29 июня 2021 18:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парламент не просто поддержал закон, но и принял ключевую правку, на которой настаивали ранее и США, и Евросоюз

США приветствовали принятие Верховной Радой закона о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и теперь настаивают на реформировании Высшего совета правосудия, чтобы дополнить судебную реформу.

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Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине.

"США приветствуют принятие законопроекта №3711-д, чтобы восстановить ВККС и ожидают окончательного текста с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховную Раду и украинское руководство с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформе", – говорится в сообщении.

В то же время американцы назвали следующий важный шаг для украинского парламента.

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"Мы с нетерпением ждем первоочередного принятия законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета правосудия, чтобы дополнить сегодняшние достижение. США готовы поддержать наших украинских партнеров во внедрении (закона) 3711-д и реализации этой исторической возможности обновить судебную систему Украины от имени украинского народа", – подчеркнули дипломаты.

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Стоит отметить, что к закону о ВККС была принята важная поправка, согласно которой независимые международные эксперты в конкурсной комиссии будут иметь решающий голос при отборе судей. Именно на этом моменте ранее настаивали в США и ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной реформе судебной системы. Власти намерены провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

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