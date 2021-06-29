Русский
$ 27,4
32,74
  1. Влада

США похвалили Україну за судову реформу і назвали наступну задачу

29 червня 2021 18:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Парламент не просто підтримав закон, але й прийняв ключову правку, на якій наполягали раніше і США, і Євросоюз

США вітали ухвалення Верховною Радою закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і тепер наполягають на реформуванні Вищої ради правосуддя, щоб доповнити судову реформу.

Реклама

Про це йдеться у повідомленні американського посольства в Україні.

"США вітають ухвалення законопроекту №3711-д, щоб відновити ВККС і чекають остаточного тексту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Вітаємо Верховну Раду і українське керівництво з важливим кроком на шляху до всеосяжної судової реформи", – йдеться в повідомленні.

У той же час американці назвали наступний важливий крок для українського парламенту.

Не пропусти!
Команда Беленюк записала емоційне відео в підтримку команди Шевченка
Борці на чолі з Беленюком підтримали футболістів

"Ми з нетерпінням чекаємо першочергового прийняття законопроекту №5068 про реформування Вищої ради правосуддя, щоб доповнити сьогоднішні досягнення. США готові підтримати наших українських партнерів у впровадженні (закону) 3711-д і реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему України від імені українського народу", – підкреслили дипломати.

Реклама

Варто зазначити, що до закону про ВККС була прийнята важлива поправка, згідно з якою незалежні міжнародні експерти в конкурсній комісії матимуть вирішальний голос при відборі суддів. Саме на цьому моменті раніше наполягали у США і ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про масштабну реформу судової системи. Влада має намір провести перезавантаження КСУ, впровадити суд присяжних, а також перевести бюрократичні процедури в смартфон.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В їдальні Ради побилися
В їдальні Ради побилися "слуги народу" – Тищенко зчепився з Куницьким (оновлено)Влада
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)Влада
Зеленський про Конституцію Орлика:
Зеленський про Конституцію Орлика: "Повертаємо Україні Україну"Влада
"Н*хер ти телефон кидаєш, дебіл?": відео бійки Тищенка та КуницькогоВлада
"Хто сильніший, ми з вами знаємо". Зеленський розсмішив Раду перед матчем Україна – ШвеціяВлада
Зеленський ввів
Зеленський ввів "податок на Google"Бізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти