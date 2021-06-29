США похвалили Україну за судову реформу і назвали наступну задачу

Парламент не просто підтримав закон, але й прийняв ключову правку, на якій наполягали раніше і США, і Євросоюз

США вітали ухвалення Верховною Радою закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і тепер наполягають на реформуванні Вищої ради правосуддя, щоб доповнити судову реформу.

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Про це йдеться у повідомленні американського посольства в Україні.

"США вітають ухвалення законопроекту №3711-д, щоб відновити ВККС і чекають остаточного тексту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Вітаємо Верховну Раду і українське керівництво з важливим кроком на шляху до всеосяжної судової реформи", – йдеться в повідомленні.

У той же час американці назвали наступний важливий крок для українського парламенту.

"Ми з нетерпінням чекаємо першочергового прийняття законопроекту №5068 про реформування Вищої ради правосуддя, щоб доповнити сьогоднішні досягнення. США готові підтримати наших українських партнерів у впровадженні (закону) 3711-д і реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему України від імені українського народу", – підкреслили дипломати.

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Варто зазначити, що до закону про ВККС була прийнята важлива поправка, згідно з якою незалежні міжнародні експерти в конкурсній комісії матимуть вирішальний голос при відборі суддів. Саме на цьому моменті раніше наполягали у США і ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про масштабну реформу судової системи. Влада має намір провести перезавантаження КСУ, впровадити суд присяжних, а також перевести бюрократичні процедури в смартфон.