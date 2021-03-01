Зеленский объявил войну судебной системе

Президент назвал главные "болезни" правосудия и план борьбы с ними

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной реформе судебной системы. Власти намерены провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

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Об этом глава государства рассказал во время всеукраинского форума "Украина 30".

"Самым популярный словом 2020 года на планете признано слово "локдуан". Но в Украине у него есть серьезные конкуренты. Например, судебная реформа. Судебную реформу обещала каждая власть – каждая начинала громкой и амбициозно, а заканчивала тихо и незаметно. Мы намерены разорвать этот замкнутый круг", – сказал он.

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Зеленский также назвал главные проблемы, связанные с судебной системой. В частности, это нехватка кадров, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию. Для решения этих "болезней" он предлагает:

Восстановить высшую квалификационную комиссию судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Также усовершенствовать работу этих двух органов – систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи, которые смогу изменить устойчивое, негативное отношение людей к этой профессии.

Обеспечить прозрачность суда. Эффективным шагом, по мнению Зеленского, может стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне будет создан суд в смартфоне – большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Это должно ускорить судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.

Участие граждан в совершении правосудия. Власти намерены внедрить народовластие, в частности, суд присяжных. Уже готовы два законопроекта, которые дадут старт его работе.

Реформирование Конституционного суда. Новый формат работы КСУ – прозрачный отбор судей, добропорядочность, этика, четкие процедуры и порядок принятия решений.

Глава государства создал комиссию по вопросам правовой реформы. Это экспертная платформа для подготовки комплекса законодательных изменений, которые устранят недостатки судебной системы. Сегодня комиссия должна презентовать первые результаты своей работы.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский отстранил председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц.

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