"Создают опорные пункты": Лукашенко снова "наехал" на Украину

В Минске уверены, что за всем стоят американцы, а Украина якобы помогает

Белорусский президент Александр Лукашенко снова обвинил Украину во влиянии на дестабилизацию ситуации в Беларуси, заявив, что в нашей стране якобы создаются "опорные пункты" Запада.

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Об этом он сказал во время интервью российским СМИ, передает БЕЛТА.

"И мы, и россияне знаем, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы. Второй центр – это Чехия. А потом уже Литва и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь. Вы видите: на известном канале в воскресенье начертили квадрат – идите туда. Пошли. В квадрате этом постояли, еще один начертили – идите туда, а потом идите ко Дворцу Независимости. Вот так управляют. Это одно влияние", – сказал Лукашенко.

Отметим, что белорусский президент не раз уже резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. Он утверждает, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию за помощь.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев будет реагировать на обвинения Лукашенко. По его словам, главное не высказывания, а действия белорусской стороны, на что Киев и будет в первую очередь обращать внимание.

Видео: Пул первого

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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