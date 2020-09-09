Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости политики

"Создают опорные пункты": Лукашенко снова "наехал" на Украину

9 сентября, 13:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Минске уверены, что за всем стоят американцы, а Украина якобы помогает

Белорусский президент Александр Лукашенко снова обвинил Украину во влиянии на дестабилизацию ситуации в Беларуси, заявив, что в нашей стране якобы создаются "опорные пункты" Запада.

Реклама

Об этом он сказал во время интервью российским СМИ, передает БЕЛТА.

"И мы, и россияне знаем, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы. Второй центр – это Чехия. А потом уже Литва и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты, чтобы влиять на Беларусь. Вы видите: на известном канале в воскресенье начертили квадрат – идите туда. Пошли. В квадрате этом постояли, еще один начертили – идите туда, а потом идите ко Дворцу Независимости. Вот так управляют. Это одно влияние", – сказал Лукашенко.

В тренде
Лукашенко согласен, что "пересидел" в кресле президента: Показывают из утюга и чайника

Отметим, что белорусский президент не раз уже резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. Он утверждает, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию за помощь.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев будет реагировать на обвинения Лукашенко. По его словам, главное не высказывания, а действия белорусской стороны, на что Киев и будет в первую очередь обращать внимание.

Видео: Пул первого
Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Украина Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в Минске
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в МинскеПолитика
"Она хотела убежать": Лукашенко отреагировал на задержание КолесниковойПолитика
"У нас с Россией две войны": Кулеба назвал причины срыва перемирия на ДонбассеПолитика
Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине
Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине "вагнеровцев"Политика
"Будем жестко противодействовать": Кулеба предупредил спецслужбы России и БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять