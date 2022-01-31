Готовят войска на Чернобыль: Украину предупредили о новом плане захвата Киева

Украинская сторона контролирет ситуацию вблизи границ с Беларусью

Обнародован новый план, как российские войска могут зайти в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом утверждает Sky News.

По этой причине Украина увеличила количество пограничников в регионе: за последние два дня туда направили дополнительно 7,5 тыс. человек и увеличили число патрулей. При этом в сильно зараженные районы люди не ходят — туда направляют беспилотники.

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"Мы усилили охрану, мы увеличили количество патрулей, и мы увеличили количество людей в этих патрулях", — заявил подполковник Государственной пограничной службы Украины Юрий Шахрайчук.

Россия подбирается к зоне отчуждения

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканал Украина 24 рассказал, что украинская сторона контролируется ситуацию вблизи границ с Беларусью.

По его словам, особую опасность для Украины представляют российские СУ-35 и Искандеры.

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"По той информации, которая у меня есть, у нас усилена охрана зоны отчуждения уже несколько недель при помощи ВСУ и пограничников Нацгвардии. Говоря о том, что со стороны Беларуси будет двигаться ударная группировка войск, то учитывая особенность ландшафта, географические и природные препятствия, двигаться тактические войска смогут только по четко обозначенным дорогам, а их там не так много. Здесь ситуация находится под контролем", – сказал он.

Главная опасность для Украины

Говоря об опасности для Украины со стороны границы с Беларусью, он отметил, что Россия хочет туда перебросить СУ-35 и Искандеры и оставить их на базе Барановичи.

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Ситуация у границ

31 января российское военное командование отчиталось в завершении военных учений флота в Черном море. Подразделения боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. А 29 января Россия завила, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается в отводе войск России от границ. Он считает, что нужно больше информации.

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регион.

Россия и Беларусь готовят учения возле Украины

Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза.

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— IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 31, 2022

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— IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 31, 2022

Планируется, что совместные военные учения РФ и РБ пройдут на территории Беларуси 10-20 февраля 2022 года.

27 января на железнодорожном вокзале в Гомеле замечено много военной техники без опознавательных знаков. Также Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С.