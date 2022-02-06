Зовсім дах поїхав! Лукашенко зібрався воювати в Україні

Білоруський диктатор заявив про "червоні лінії" для Києва

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США штовхають Україну до війни з Росією. Про це він сказав у програмі відомого кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

"У цьому суть війни, про яку зараз дебати йдуть у вас і в нас: "Ох, Україна воюватиме". Та не Україна, американці їх штовхають на війну", – сказав Лукашенко.

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Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Мінськ та Москва провели для України "червоні лінії". За його словами, у разі їхнього перетину Україна може отримати відсіч, причому Лукашенко погодився з Соловйовим, що це може бути ракетний удар і не тільки.

"Дуже правильно все зроблено президентом Росії. Я це підтримую. Ми намалювали "червоні лінії". Наступив на "червону лінію" – отримуй! Не тільки (ракетний удар. – Ред.), а все, що тільки є. Якщо ти накреслив червону лінію, то ти її накреслив для чого? Щоб її ніхто не переступив", – наголосив він.

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Лукашенко пригрозив, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

"Небезпека одна: що вони (Україна. – Ред.) здійснять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу", – сказав він.

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Лукашенко зазначив, що білоруська армія у разі наступу ЗСУ на Донбасі діятиме "точно так, як російська".

"Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", – сказав він.

Лукашенко та Україна

Олександр Лукашенко підтримує позицію президента РФ Володимира Путіна щодо України. Раніше у того ж Соловйова він заявив, що Україна не має шансів у війні з Росією та її союзниками.

"Ця війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Там не буде кому воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз з тобою вийдемо у сусідню залу і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський настрахався: "Хлопці, хлопці…" – сказав білоруський диктатор.

Також Лукашенко заявляв, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії – "для захисту", оскільки українці нібито перші почали перекидати до південного кордону Білорусі свої війська.

Навчання в Білорусі

У лютому Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.

У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Нярис, Поморія та Клопія.

У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України. Лукашенко ж заявляє, що навчання мають оборонний характер.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що концентрація військ Росії на навчаннях у Білорусі недостатня для наступу на Україну.

Загроза нападу Росії