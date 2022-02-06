Завтра 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Завтра 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
8 лютого 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
8 лютого 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
8 лютого 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
8 лютого 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
8 лютого 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
8 лютого 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
8 лютого 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

Зовсім дах поїхав! Лукашенко зібрався воювати в Україні

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 18:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Білоруський диктатор заявив про "червоні лінії" для Києва
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США штовхають Україну до війни з Росією. Про це він сказав у програмі відомого кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

"У цьому суть війни, про яку зараз дебати йдуть у вас і в нас: "Ох, Україна воюватиме". Та не Україна, американці їх штовхають на війну", – сказав Лукашенко.

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Мінськ та Москва провели для України "червоні лінії". За його словами, у разі їхнього перетину Україна може отримати відсіч, причому Лукашенко погодився з Соловйовим, що це може бути ракетний удар і не тільки.

"Дуже правильно все зроблено президентом Росії. Я це підтримую. Ми намалювали "червоні лінії". Наступив на "червону лінію" – отримуй! Не тільки (ракетний удар. – Ред.), а все, що тільки є. Якщо ти накреслив червону лінію, то ти її накреслив для чого? Щоб її ніхто не переступив", – наголосив він.

Реклама

Лукашенко пригрозив, що Мінськ піде на спільні з Москвою воєнні дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

"Небезпека одна: що вони (Україна. – Ред.) здійснять дуже серйозні акції у напрямку Донецька та Луганська, Донбасу", – сказав він.

Реклама

Лукашенко зазначив, що білоруська армія у разі наступу ЗСУ на Донбасі діятиме "точно так, як російська".

"Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", – сказав він.

Лукашенко та Україна

Олександр Лукашенко підтримує позицію президента РФ Володимира Путіна щодо України. Раніше у того ж Соловйова він заявив, що Україна не має шансів у війні з Росією та її союзниками.

"Ця війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Там не буде кому воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз з тобою вийдемо у сусідню залу і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський настрахався: "Хлопці, хлопці…" – сказав білоруський диктатор.

Також Лукашенко заявляв, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії – "для захисту", оскільки українці нібито перші почали перекидати до південного кордону Білорусі свої війська.

Навчання в Білорусі

У лютому Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.

У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Нярис, Поморія та Клопія.

У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України. Лукашенко ж заявляє, що навчання мають оборонний характер.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що концентрація військ Росії на навчаннях у Білорусі недостатня для наступу на Україну.

Загроза нападу Росії

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Doodle Сьогодні
6 лютого. Єлизавета II. Рівно 70 років тому цього дня на престол Великобританії та Британської Імперії зійшла 25-річна Єлизавета Ганна Марія Віндзор, яка нині живе і правляча Королева…
Історія дня - за хвилину
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти