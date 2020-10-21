"Снова появился драйв и задор": эксперт оценил ежегодное послание Зеленского

Выступление было очень эмоциональным, что отмечают даже оппоненты президента

Послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде было больше направлено не к депутатам, а к украинскому народу – это некий отчет о своих предвыборных обещаниях. Политолог Владимир Фесенко отмечает появление у главы государства прежней эмоции и драйва, которые пропали несколько месяцев назад.

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Так на своей странице в Facebook политический эксперт описал выступление гаранта.

По его словам, это было не столько обращение к Верховной Раде, сколько обращение к народу и своим избирателям, которые сделали его президентом.

"По форме это отчет о выполнении своей предвыборной программы. Думаю, что главный мотив выбора именно такого формата выступления – показать своим избирателям неизменность своей позиции и выполнение того, что обещал сделать. Мне кажется, что Зеленский очень болезненно воспринимает критику в свой адрес, особенно за невыполнение тех или иных программных обещаний. Поэтому он стремился показать, что он выполняет то, что обещал, и что много сделал почти за полтора года своего правления", – пишет Фесенко.

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Эксперт указал на любопытный момент: выступление было очень эмоциональным, что отмечают (но критикуя) даже его оппоненты.

"Замечу, что у Зеленского снова появился драйв, который у него исчез последние месяцы. Раньше он выглядел утомленным, прежней эмоции не было. Сейчас она опять появилась. Еще одна особенность этого выступления – полемический задор. Президент Зеленский в своем выступлении обращался в первую очередь к простым гражданам, а вот полемизировал – со своими оппонентами, главным образом с теми, кто присутствовал в парламентском зале", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 октября на заседании Верховной Рады президент выступил с ежегодным обращением к парламенту. Гарант рассказал о победе над коронавирусом весной, озвучил главные достижения в утверждении мира на Донбассе, подразнил Москву словами о военно-морских базах в Черноморском регионе и др. Читайте подробнее главные тезисы с выступления Зеленского в Верховной Раде.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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