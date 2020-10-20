У Путина увидели угрозу в словах Зеленского о военных базах

Россия "набила" Черное море большим количеством кораблей и ракетными комплексами, но испугалась двух украинских баз

В Кремле обеспокоены намерениями Украины построить военно-морские базы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это угрожает стабильности Черноморского региона.

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Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Он увидел в этом потенциальную опасность.

"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", – заявил Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

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Кроме того, комментируя вопрос аннексии Крыма Россией, президент потребовал наказать тех, кто отдал полуостров без боя. Он уточнил, что здесь вопрос не в мести предыдущей власти, а в справедливости. Глава государства отметил, что крымский вопрос остается одним из самых острых для украинцев. Читайте подробнее главные тезисы с выступления Зеленского в Верховной Раде.

Видео: president.gov.ua

А тем временем министр обороны Андрей Таран заявил, что для ВСУ уже в этом году закупят ракетные комплексы "Нептун". По его словам, первые дивизионы будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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