Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости политики

У Путина увидели угрозу в словах Зеленского о военных базах

20 октября, 15:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия "набила" Черное море большим количеством кораблей и ракетными комплексами, но испугалась двух украинских баз

В Кремле обеспокоены намерениями Украины построить военно-морские базы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это угрожает стабильности Черноморского региона.

Реклама

Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Он увидел в этом потенциальную опасность.

"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", – заявил Песков.

В тренде
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди

Как сообщали новости "Сегодня", во время послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Реклама

Кроме того, комментируя вопрос аннексии Крыма Россией, президент потребовал наказать тех, кто отдал полуостров без боя. Он уточнил, что здесь вопрос не в мести предыдущей власти, а в справедливости. Глава государства отметил, что крымский вопрос остается одним из самых острых для украинцев. Читайте подробнее главные тезисы с выступления Зеленского в Верховной Раде.

Видео: president.gov.ua

А тем временем министр обороны Андрей Таран заявил, что для ВСУ уже в этом году закупят ракетные комплексы "Нептун". По его словам, первые дивизионы будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Владимир Зеленский военная база Дмитрий Песков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Как будут проводить
Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробностиУкраина
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди
Опустевший Карабах. Куда уезжают людиПолитика
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять