"Мы поддержим его": Корниенко о втором президентском сроке Зеленского

Ближайшие соратники президента Владимира Зеленского не знают, пойдет ли он на второй срок. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал не спекулировать на этой теме и дождаться решения главы государства.

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Об этом он сказал в интервью Медузе.

По его словам, когда Зеленский примет решение о планах на будущее, то обязательно сообщит это своей команде.

"Мы – его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной. Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", – сказал Корниенко.

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Напомним, недавно народный депутат Гео Лерос сообщал, что якобы глава государства на праздновании своего дня рождения (25 января) озвучил планы по своему президентству: "Теперь это официально … Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок". Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прояснил ситуацию по этому вопросу.

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Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок. В то же время во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

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