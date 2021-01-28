Так Зеленский идет на второй срок? Ермак прояснил ситуацию

В ОПУ назвали причину, по которой Зеленский снова будет баллотироваться в президенты

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда глава государства Владимир Зеленский решит, идти ли на второй президентский срок.

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Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

По его словам, решение "гаранта" будет зависеть от того, насколько удастся выполнить свои предвыборные обещания.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", – сказал Ермак.

Отметим, накануне народный депутат Гео Лерос сообщал на своей странице в Facebook, что якобы глава государства на праздновании своего дня рождения (25 января) озвучил планы по своему президентству: "Теперь это официально … Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок".

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Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок. В то же время во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

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