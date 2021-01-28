Українська
$ 28,17
34,12
  1. Новости политики

Так Зеленский идет на второй срок? Ермак прояснил ситуацию

28 января, 17:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ОПУ назвали причину, по которой Зеленский снова будет баллотироваться в президенты

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда глава государства Владимир Зеленский решит, идти ли на второй президентский срок.

Реклама

Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

По его словам, решение "гаранта" будет зависеть от того, насколько удастся выполнить свои предвыборные обещания.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", – сказал Ермак.

В тренде
"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)

Отметим, накануне народный депутат Гео Лерос сообщал на своей странице в Facebook, что якобы глава государства на праздновании своего дня рождения (25 января) озвучил планы по своему президентству: "Теперь это официально … Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок".

Реклама

Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок. В то же время во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский Андрей Ермак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроектЭкономика
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
Россия грозит ударить рублем в случае лишения голоса в ПАСЕ – нардеп
Россия грозит ударить рублем в случае лишения голоса в ПАСЕ – нардепПолитика
"Белая книга" разведки: что угрожает безопасности Украины и стран ЕСУкраина
Путину плевать на людей. Зачем на самом деле России нужны
Путину плевать на людей. Зачем на самом деле России нужны "ДНР" и "ЛНР"Политика
Строительство
Строительство "Северного потока – 2" могут заблокировать США – МИД ПольшиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять