Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко

Верховная Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики Украины. Об этом сообщил во время пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль повторно подал в Раду постановление о назначении Витренко.

"Даю поручение профильному комитету рассмотреть во время перерыва (Рады) этот вопрос, чтобы мы его смогли рассмотреть в зале ориентировочно на 13:30", – сказал спикер.

Напомним, ранее Витренко уже работал в правительстве. В течение 1991-2010 годов был на различных должностях в Министерстве экономики, последняя – заместитель министра в правительстве Николая Азарова. До этого руководил департаментом закупок в Кабмине Юлии Тимошенко. После работы на государственных должностях был исполнительным директором в НАК "Нафтогаз Украины".

17 декабря 2020 года Рада отказалась назначить Витренко вице-премьером, после чего Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности министра энергетики. Сам он жаловался, что приставка "и.о." сильно ограничивает его деятельность. После этого в Раде прокомментировали назначение Витренко врио министра энергетики.

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