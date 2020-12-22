В Раде прокомментировали назначение Витренко врио министра энергетики

Разумков считает, что назначение за спиной Рады не добавит эффективности сотрудничеству

Назначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики в обход парламента не будет способствовать сотрудничеству с Кабинетом министров.

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Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он подтвердил, что не голосовал за кандидатуру Витренко и объяснил, почему: "Я считаю, что мы или в бизнесе, или в политике. И премия в 170 миллионов, я думаю, что все-таки это некстати для человека, который идет работать на пользу государству".

Разумков заметил, что плохо относится к исполняющим обязанности, поскольку, согласно Конституции, тех или иных министров на должность назначает Рада.

"Во-вторых, я думаю, что это не добавит эффективности сотрудничеству, когда человек по состоянию на сегодняшний день не поддержан ВР, а его в обход фактически Рады назначают и.о. министра", – сказал Разумков.

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Спикер добавил, что премьер Денис Шмыгаль не проводил с ним консультации по поводу назначения Витренко и такое назначение является "не совсем корректным". В то же время Разумков напомнил, что парламент принял закон, которым запрещается быть исполняющим обязанности более 30 дней.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что в конце января Рада поддержит кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики.

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"Я думаю, что мы будем голосовать, потому что нет сейчас никакой альтернативы, кроме г-на Витренко, по Министерству энергетики", – сказал он на пресс-конференции.

Арахамия отметил, что знает Витренко 7-8 лет как "очень профессионального человека, как менеджера", который не боится брать на себя ответственность за решение.

"Ему надо предоставить полномочия министра, там будут решения с большой ответственностью. И в статусе врио министра их нельзя делать", – подчеркнул Арахамия.

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Он выразил надежду, что "в конце января мы проголосуем за него как полноценного министра и вице-премьера, и дальше он непосредственно будет участвовать в решении кризиса в энергетической сфере".

Напомним, 17 декабря Верховная Рада отказалась назначить Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики. Соответствующий проект постановления поддержали лишь 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, что накануне Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ также отказался поддержать кандидатуру Витренко.

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