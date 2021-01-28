Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка

Верховна Рада сьогодні розгляне питання призначення Юрія Вітренкавіцепрем'єр-міністром – міністром енергетики України. Про це повідомив під час пленарного засідання спікер парламенту Дмитро Разумков.

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За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повторно подав у Раду постанову про призначення Вітренка.

"Даю доручення профільному комітету розглянути під час перерви (Ради) це питання, щоб ми його змогли розглянути в залі орієнтовно о 13:30", – сказав спікер.

Нагадаємо, раніше Вітренко вже працював в уряді. Протягом 1991-2010 років був на різних посадах в Міністерстві економіки, остання – заступник міністра в уряді Миколи Азарова. До цього керував департаментом закупівель у Кабміні Юлії Тимошенко. Після роботи на державних посадах був виконавчим директором в НАК "Нафтогаз України".

17 грудня 2020 року Рада відмовилася призначити Вітренка віцепрем'єром, після чого Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики. Сам він скаржився, що приставка "в.о." сильно обмежує його діяльність. Після цього в Раді прокоментували призначення Вітренка т.в.о. міністра енергетики.

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