Шарий объявлен в розыск

Сегодня подозреваемый снова не явился в СБУ на допрос, и против него приняли меры

Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе рассказали, что сегодня Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. После этого он объявлен в государственный розыск.

Следователи ознакомили адвоката подозреваемого с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Также Валентину Рыбину вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 февраля Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.

22 февраля Шарий первый раз не явился на допрос, и СБУ пригрозила ему розыском. Но вместо того, чтобы явиться, Шарий ответил новым фейком.

Видео: Сегодня

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