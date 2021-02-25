Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости политики

Шарий объявлен в розыск

25 февраля, 13:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня подозреваемый снова не явился в СБУ на допрос, и против него приняли меры

Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск.

Реклама

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе рассказали, что сегодня Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. После этого он объявлен в государственный розыск.

Следователи ознакомили адвоката подозреваемого с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Также Валентину Рыбину вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

В тренде
Спецоперация по задержанию Яценко едва не сорвалась из-за слива информации – Венедиктова

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 16 февраля Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.

22 февраля Шарий первый раз не явился на допрос, и СБУ пригрозила ему розыском. Но вместо того, чтобы явиться, Шарий ответил новым фейком.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ розыск шарий

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуАвто
Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмы
Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмыВласть
Зеленский подписал закон о компенсации: задержку каких выплат возместят?
Зеленский подписал закон о компенсации: задержку каких выплат возместят?Экономика
Стерненко позвонил
Стерненко позвонил "Зеленскому" из суда: в ОПУ отреагировали (видео)Власть
Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим топ-менеджерам ПриватБанка. Что известно об этих людях
Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим топ-менеджерам ПриватБанка. Что известно об этих людяхВласть
"Вакханалия насилия": Геращенко вступился за силовиков после столкновений на БанковойВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять