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Шарія оголошено у розшук

25 лютого, 13:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні підозрюваний знову не з'явився в СБУ на допит, і проти нього вжили заходів

Підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій оголошений у державний розшук.

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Про це повідомили у Службі безпеки України.

У спецслужбі розповіли, що сьогодні Шарій не з'явився в СБУ для участі у допиті як підозрюваний. Після цього він був оголошений у державний розшук.

Слідчі ознайомили адвоката підозрюваного з матеріалами провадження, які стали підставою для повідомлення про підозру його підзахисному. Також Валентину Рибіну вручене клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 лютого Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". У СБУ відзначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте детальніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді.

22 лютого Шарій перший раз не з'явився на допит, і СБУ пригрозила йому розшуком. Але замість того, щоб з'явитися, Шарій відповів новим фейком.

Відео: Сьогодні

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СБУ розшук шарій

Джерело: Сьогодні

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