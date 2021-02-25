Шарія оголошено у розшук

Підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій оголошений у державний розшук.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
У спецслужбі розповіли, що сьогодні Шарій не з'явився в СБУ для участі у допиті як підозрюваний. Після цього він був оголошений у державний розшук.
Слідчі ознайомили адвоката підозрюваного з матеріалами провадження, які стали підставою для повідомлення про підозру його підзахисному. Також Валентину Рибіну вручене клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 лютого Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". У СБУ відзначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте детальніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді.
22 лютого Шарій перший раз не з'явився на допит, і СБУ пригрозила йому розшуком. Але замість того, щоб з'явитися, Шарій відповів новим фейком.
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