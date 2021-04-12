Сделать больше для Украины: Зеленский обратился к Байдену с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский называет США хорошим другом Украины, но призывает своего американского коллегу Джо Байдена сделать еще больше для сдерживания агрессии России.

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Об этом сообщает CNN.

Во время своего недавнего визита на Донбасс Зеленский дал интервью, в котором призвал США выделять больше вооружений, денег на борьбу и, что еще важнее, еще сильнее поддерживать вступление Украины в НАТО.

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"Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать об этом прямо и что-то для это сделать. Не на словах", – сказал Зеленский.

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При этом журналисты отмечают, что сближение Украины с НАТО спровоцирует Москву и может вызвать новую эскалацию на фронте.

"Может, это и правда. Но что происходит сейчас? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют", – обратил внимание украинский президент.

Напомним, ранее в этом месяце Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, в котором тот заверил Украину, что никогда не оставит ее наедине с российской агрессией.

Видео: Сегодня

Мы также писали, что после инаугурации Байдена Зеленский пригласил его посетить Украину с официальным визитом.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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