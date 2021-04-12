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Сделать больше для Украины: Зеленский обратился к Байдену с Донбасса

12 апреля, 19:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент рассчитывает на еще большую поддержку Америки

Президент Украины Владимир Зеленский называет США хорошим другом Украины, но призывает своего американского коллегу Джо Байдена сделать еще больше для сдерживания агрессии России.

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Об этом сообщает CNN.

Во время своего недавнего визита на Донбасс Зеленский дал интервью, в котором призвал США выделять больше вооружений, денег на борьбу и, что еще важнее, еще сильнее поддерживать вступление Украины в НАТО.

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"Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать об этом прямо и что-то для это сделать. Не на словах", – сказал Зеленский.

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При этом журналисты отмечают, что сближение Украины с НАТО спровоцирует Москву и может вызвать новую эскалацию на фронте.

"Может, это и правда. Но что происходит сейчас? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют", – обратил внимание украинский президент.

Напомним, ранее в этом месяце Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, в котором тот заверил Украину, что никогда не оставит ее наедине с российской агрессией.

Видео: Сегодня

Мы также писали, что после инаугурации Байдена Зеленский пригласил его посетить Украину с официальным визитом.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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США Донбасс Владимир Зеленский Джо Байден
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