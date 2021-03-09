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СБУ допросила Медведчука из-за разговора с Сурковым

9 марта, 19:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Народного депутата Виктора Медведчука допросили по делу об аудиозаписях его разговора с на тот момент помощником президента РФ Владиславом Сурковым об обмене пленными.

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Допрос вела СБУ, что пресс-службе ведомства уже подтвердила Интерфакс-Украине.

"9 марта 2021 следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В. В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, фигурирующих в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", ранее обнародованных в СМИ", – сказали в пресс-службе ведомства.

В СБУ утверждают, что пятого президента Петра Порошенко также дважды вызывали на допрос по данному поводу, но он не явился.

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Напомним, что 19 февраля Украина ввела санкции в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко по делу о финансировании терроризма.

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Позже одно из онлайн-изданий опубликовало сделанная якобы в 2014 году аудиозапись, на которой слышны голоса, похожие на экс-помощника Путина Владислава Суркова и Виктора Медведчука. Мужчины обсуждали обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Позже глава СБУ Иван Баканов сообщил о начале проверки запись на аутентичность и ее приобщении к уголовному производству.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Крым электроэнергия пленки Виктор Медведчук запись Петр Порошенко обмен пленными Владислав Сурков
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