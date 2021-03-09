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СБУ допитала Медведчука через записи розмови з Сурковим

9 березня, 19:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Нардепа викликали на допит через аудіозаписи з його голосом

Народного депутата Віктора Медведчука допитали у справі про аудіозаписи його розмови з на той момент помічником президента РФ Владиславом Сурковим про обмін полоненими.

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Допит вела СБУ, що преслужба відомства вже підтвердила Інтерфакс-Україна.

"9 березня 2021 року слідчі СБУ провели допит громадянина України Медведчука В. В. Питання слідчих стосувалися зокрема і фактів, які фігурують в так званих "плівках Медведчука-Суркова", раніше оприлюднених у ЗМІ", – сказали в пресслужбі відомства.

В СБУ стверджують, що п'ятого президента Петра Порошенка також двічі викликали на допит з цього приводу, але він не з'явився.

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Нагадаємо, що 19 лютого Україна ввела санкції щодо Медведчука та його дружини Оксани Марченко у справі про фінансування тероризму.

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Пізніше одне з онлайн-видань опублікувало зроблений нібито у 2014 році аудіозапис, на якому можна почути голоси, схожі на експомічника Путіна Владислава Суркова та Віктора Медведчука. Чоловіки обговорювали поставки електроенергії до окупованого Криму та обмін полоненими на Донбасі.

Пізніше глава СБУ Іван Баканов повідомив про початок перевірки запису на автентичність та її приєднання до кримінального провадження.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Обмін полоненими

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Крим електроенергія плівки Віктор Медведчук запис Петро Порошенко обмін полоненими Владислав Сурков
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