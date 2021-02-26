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Запись разговора Медведчука с Сурковым вошла в уголовное дело – Баканов

26 февраля, 10:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

СБУ расследует уголовное производство о финансировании терроризма. СБУ выяснят подлинность голосов на записи

Аудиозапись телефонного разговора, в котором слышны голоса народного депутата Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, пока не является доказательством в уголовном производстве Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

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Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

По его словам, эта запись приобщена к уголовному производству, но она пока проверяется ее аутентичность.

"Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе – экспертизы", – сказал Баканов.

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При этом сейчас он не может раскрыть подробности о дальнейших шагах относительно этого разговора Медведчука и Суркова, но как только это станет возможным – информация будет официально обнародована.

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Как сообщали новости "Сегодня", сайт "Цензор.нет" обнародовал запись якобы разговора Суркова и Медведчука, датированный еще 2014 годом. Они обсуждали обмен пленными, а также выяснилось еще много интересного. Например, что Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из России. Речь шла о схеме, в которой была задействована российская компания "Интер РАО" и ее структуры в оккупированном Крыму.

Также собеседники обсудили, как Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году. При этом украинский политик докладывал о своих действиях помощнику Путина.

Видео: Цензор

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СБУ Виктор Медведчук Владислав Сурков Иван Баканов

Источник: Сегодня

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