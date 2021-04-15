Санкции против контрабандистов и эскалация на Донбассе – главные итоги заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны. "Сегодня" собрали главные тезисы.
Эскалация на Донбассе
Глава государства заявил, что ситуация в Донецкой и Луганской областях остается "контролируемой".
"Рассматривали тайно. Детали я не могу сказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Действительно есть вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы, армия готова – это самое главное", – заявил Зеленский.
Он также рассказал, что вопрос Донбасса будет одним из главных во время его визита во Францию в пятницу.
Новые санкции против контрабандистов
СНБО анонсировал новые пакет санкций, которые будут введены против 12 физических и юридических лиц, причастных к контрабанде.
"Этим занимается Служба безопасности. Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже три гражданства. С этим мы быстро разберемся", – сказал президент.
Законопроект о "статусе олигархов"
Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект о "статусе олигархов".
"Такого у нас в Украине не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране", – отметил он.
По словам президента, нельзя допускать влияния олигархов на Украину, экономику и Верховную Раду – "поэтому и будет разрабатываться законодательная инициатива".
Встреча с Эрдоганом
Также глава государства рассказал о своей встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Политики, в частности, обсуждали особенные условия для украинских туристов.
"Очень важно, что мы с ним говорим об особенных условиях сегодня для украинского и турецкого туриста, гражданина. Мы говорим о том, чтобы можно было действительно увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Это очень важно", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что турецкий лидер поддерживает независимость и суверенитет Украины, а также не признает оккупацию Крыма.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
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