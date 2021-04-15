Санкції проти контрабандистів та ескалація на Донбасі – головні підсумки засідання РНБО

Зеленський заявив, що ситуація в Донецькій і Луганській областях залишається контрольованою

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони. "Сьогодні" зібрали головні тези.

Ескалація на Донбасі

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Глава держави заявив, що ситуація в Донецькій і Луганській областях залишається контрольованою.

"Розглядали таємно. Деталі я не можу сказати. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Дійсно є питання. Ми готові відповідати на ці питання, армія готова – це найголовніше", – заявив Зеленський.

Він також розповів, що питання Донбасу буде одним з головних під час його візиту до Франції в п'ятницю.

Нові санкції проти контрабандистів

РНБО анонсувала новий пакет санкцій, які будуть введені проти 12 фізичних та юридичних осіб, причетних до контрабанди.

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"Цим займається Служба безпеки. Бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств. Деякі мають навіть три громадянства. З цим ми швидко розберемося", – сказав президент.

Законопроєкт про "статус олігархів"

Зеленський запропонував РНБО і Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт про "статус олігархів".

"Такого у нас в Україні не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів, фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні", – зазначив він.

За словами президента, не можна допускати впливу олігархів на Україну, економіку і Верховну Раду – "тому і буде розроблятися законодавча ініціатива".

Зустріч з Ердоганом

Також глава держави розповів про свою зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Політики, зокрема, обговорювали особливі умови для українських туристів.

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"Дуже важливо, що ми з ним говоримо про особливі умови сьогодні для українського і турецького туриста, громадянина. Ми говоримо про те, щоб можна було дійсно збільшувати рівень туризму українців і громадян Туреччини. Це дуже важливо", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що турецький лідер підтримує незалежність і суверенітет України, а також не визнає окупацію Криму.

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