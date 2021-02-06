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Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки" – Кулеба

6 февраля, 22:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина и европейские партнеры готовы к проведению новой встречи

Украина выполнила все, о чем договаривались лидеры "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) по Донбассу на саммите в Париже в 2019 году, Россия же не сделала ничего и блокирует следующие встречи в этом формате.

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Это не было просто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны – ноль. Даже такой простой вопрос, как доступ Красного Креста свободный и беспрепятственный, не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала", – подчеркнул министр.

Он добавил, что следующим шагом должна стать новая встреча лидеров "Нормандской четверки", но Россия постоянно отказывается от встреч.

"Мы хотим этой встречи. Потому что мы понимаем, что нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-то стратегические решения. Мы толкаем процесс к этой встрече. Но Российская Федерация постоянно подчеркивает, что нет предмета для встречи, нет того, о чем лидеры договорятся", – рассказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что Украина считает, что все решения подготовлены, и приложила к этому огромное количество усилий.

"Мы готовы, партнеры, в принципе, тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить. И вот из-за этого и не проходит саммит", – заявил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы привлечь президента США Джо Байдена в "нормандский формат", чтобы более мощно звучала точка зрения о прекращении войны на Донбассе и возврата временно оккупированных территорий.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Россия Донбасс Нормандская четверка нормандский формат Дмитрий Кулеба
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