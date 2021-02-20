Санкции против Медведчука и Марченко вступили в силу: что запрещено

В пятницу, 20 февраля, на заседании СНБО было решено ввести санкции касательно восьми человек и 19 компаний. Среди них – глава ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Полный перечень запретов обнародовали на сайте ОПУ
Санкции введены на 3 года для 8 физлиц и 19 юрлиц. Что касается физических лиц, то ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности.
Они связаны с расследованием, которое ведет Служба безопасности Украины по статье "финансирование терроризма".
Санкции включают:
- временное блокирование активов. Запрет пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
- ограничение торговых операций;
- частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц;
- полный запрет совершения сделок с ценными бумагами;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам;
- запрет осуществления НБУ регистрации участника международной платежной системы;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в том числе в сфере безопасности и обороны;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
- другие санкции предусмотренные законом.
Какие еще вопросы рассматривал СНБО 19 февраля на заседании, читайте в материале на нашем сайте.
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