Санкции против Медведчука и Марченко вступили в силу: что запрещено

Ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности

В пятницу, 20 февраля, на заседании СНБО было решено ввести санкции касательно восьми человек и 19 компаний. Среди них – глава ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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Полный перечень запретов обнародовали на сайте ОПУ

Санкции введены на 3 года для 8 физлиц и 19 юрлиц. Что касается физических лиц, то ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности.

Они связаны с расследованием, которое ведет Служба безопасности Украины по статье "финансирование терроризма".

Санкции включают:

временное блокирование активов. Запрет пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;

ограничение торговых операций;

частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам;

запрет осуществления НБУ регистрации участника международной платежной системы;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в том числе в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;

другие санкции предусмотренные законом.

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Какие еще вопросы рассматривал СНБО 19 февраля на заседании, читайте в материале на нашем сайте.

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