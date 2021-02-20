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Санкции против Медведчука и Марченко вступили в силу: что запрещено

20 февраля, 20:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

Ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности

В пятницу, 20 февраля, на заседании СНБО было решено ввести санкции касательно восьми человек и 19 компаний. Среди них – глава ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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Полный перечень запретов обнародовали на сайте ОПУ

Санкции введены на 3 года для 8 физлиц и 19 юрлиц. Что касается физических лиц, то ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности.

Они связаны с расследованием, которое ведет Служба безопасности Украины по статье "финансирование терроризма".

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Санкции включают:

  • временное блокирование активов. Запрет пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
  • запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц;
  • полный запрет совершения сделок с ценными бумагами;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам;
  • запрет осуществления НБУ регистрации участника международной платежной системы;
  • прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в том числе в сфере безопасности и обороны;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
  • другие санкции предусмотренные законом.
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Какие еще вопросы рассматривал СНБО 19 февраля на заседании, читайте в материале на нашем сайте.

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