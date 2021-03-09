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З Путіним теж? Зеленський готовий окремо зустрітися з лідерами "Нормандської четвірки"

9 березня, 11:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Переносити питання врегулювання ситуації на Донбасі не вийде, запевнив глава держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо не складеться з самітом "Нормандської четвірки", то він окремо зустрічатиметься з кожним з лідерів-учасників цього формату для обговорення врегулювання на Донбасі. Про це він заявив телеканалам у рамках форуму "Україна 30".

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За його словами, після введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчукаі трьох телеканалів ситуація на фронті дійсно загострилася.

"Збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим (санкціями. – Ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що в середу будуть чергові мінські переговори щодо контролю за дотриманням перемир'я.

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"У будь-якому випадку готується "нормандська зустріч". Я вже сказав нашим західним партнерам – не буде зустрічі у "нормандському форматі", я знайду формат з кожним з лідерів "Нормандської четвірки". Як кажуть, якщо гора не йде до Магомета ... Нічого страшного, я зустрінуся з кожним з них окремо", – заявив президент.

Зеленський додав, що переносити питання врегулювання ситуації на Донбасі не вийде.

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Як відомо, лідери Франції, Німеччини, України та Росії ніяк не можуть провести черговий "нормандський саміт" у Берліні, який спочатку планувався ще на квітень минулого року. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що саме Росія блокує зустріч лідерів "Нормандської четвірки".

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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Володимир Зеленський Нормандська четвірка нормандський формат

Джерело: Сьогодні

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