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Россия нарушила международные законы: Зеленский встретился с премьером Словакии

28 мая, 15:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Словакия подтвердила участие в саммите Крымской платформы и заняла очень принципиальную позицию по Крыму

Владимир Зеленский в Киеве с премьером Словакии Эдуардом Хегером

Владимир Зеленский в Киеве с премьером Словакии Эдуардом Хегером / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер после апрельского телефонного разговора сегодня встретились в Киеве. Они обсудили будущий саммит Крымской платформы, инфраструктурные проекты на Закарпатье и "Северный поток – 2".

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Хегер отметил, что президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.

"Наша позиция относительно аннексии Крыма очень принципиальна – это нарушение международного законодательства со стороны России", – сказал словацкий премьер.

Зеленский принял словацкую делегацию. Фото: president.gov.ua

В свою очередь Зеленский проинформировал Хегера о ситуации на оккупированных Россией территориях.

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"Спасибо от имени украинского народа президенту Чапутовой, вам, вашей стране, вашему народу за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за неизменную позицию относительно санкционной политики из-за российской агрессии на востоке нашей страны и незаконной аннексии Крыма", – сказал он.

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Президент поблагодарил Словакию за недавнюю ратификацию соглашения, которое позволит возобновить полноценную работу Международного аэропорта Ужгород. Стороны также обменялись мнениями относительно путей активизации украинско-словацкого торгово-экономического и секторального сотрудничества.

Зеленский и Хегер констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они отметили, что российский газопровод "Северный поток – 2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Премьер Словакии добавил, что его страна поддерживает евроинтеграционные устремления Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре прошлого года Зеленский был с визитом в Словакии, где встречался с президентом этой страны Зузаной Чапутовой.

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