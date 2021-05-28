Росія порушила міжнародні закони: Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини

Володимир Зеленський у Києві з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером / Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер після квітневої телефонної розмови сьогодні зустрілися у Києві. Вони обговорили майбутній саміт Кримської платформи, інфраструктурні проекти на Закарпатті та "Північний потік – 2".
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Хегер зазначив, що президент Словаччини Зузана Чапутова підтвердила свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування Дня Незалежності України в серпні.
"Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова – це порушення міжнародного законодавства з боку Росії", – сказав словацький прем'єр.
У свою чергу Зеленський поінформував Хегера про ситуацію на окупованих Росією територіях.
"Дякую від імені українського народу президенту Чапутовій, вам, вашій країні, вашому народу за стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за незмінну позицію щодо санкційної політики через російську агресію на сході нашої країни та незаконну анексію Криму", – сказав він.
Президент подякував Словаччині за недавню ратифікацію угоди, яка дозволить відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту Ужгород. Сторони також обмінялися думками щодо шляхів активізації українсько-словацького торгово-економічного і секторального співробітництва.
Зеленський і Хегер констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися, що російський газопровід "Північний потік – 2" є політичним проектом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи.
Прем'єр Словаччини додав, що його країна підтримує євроінтеграційні прагнення України.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні минулого року Зеленський був з візитом у Словаччині, де зустрічався з президентом цієї країни Зузаною Чапутовою.