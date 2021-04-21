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Аэропорт и граница: Зеленский обратился с просьбой к премьеру Словакии

21 апреля, 17:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У Словакии с Украиной есть одно незавершенное дело в Ужгороде, на чем акцентировал внимание Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, с которым обсудил агрессию России, а также попросил содействия в запуске работы аэропорта в Ужгороде и в вопросе таможенного контроля на границе. Об этом сообщает Офис главы государства.

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Глава правительства Словакии заверил в поддержке Украины в связи с наращиванием Россией военной мощи вблизи границ. Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе

Зеленский и Хегер обсудили сотрудничестве между Украиной и ЕС. В вопросах двухстороннего сотрудничества со Словакией президент Украины выразил заинтересованность в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород".

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем восстановить полноценную работу аэропорта", – сказал Зеленский.

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Говоря о совместной границе, президент отметил уменьшение очередей в пункте пропуска и настроен на усиление борьбы с контрабандой.

"Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенном контроле на границе между нашими странами", – подчеркнул он.

Зеленский пригласил Хегера посетить Украину с визитом.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре прошлого года Зеленский был с визитом в Словакии, где встречался с президентом этой страны Зузаной Чапутовой.

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Словакия Ужгород Владимир Зеленский аэропорты Эдуард Хегер

Источник: Сегодня

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