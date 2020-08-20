России не нужно перемирие на Донбассе: эксперт рассказала о новой уловке Кремля

Новое требование России в Трехсторонней контактной группе убрать из постановления Верховной Рады о проведении местных выборов в Украине пункт 4 (о невозможности назначить и провести выборы на оккупированных территориях) – это очередной шантаж и ультиматум, большая игра, которая включает в себя несколько этапов. Об этом сайту "Сегодня" сказала Мария Золкина, политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

Реклама

По ее словам, россияне и их марионетки требуют полностью убрать пункт 4. Если это произойдет, у Центральной избирательной комиссии Украины не будет других законных оснований не назначать выборы в ОРДЛО.

"Это главная ловушка. Если в избирательном законодательстве или в постановлении о назначении выборов не упомянуто, почему и где выборы не могут проводиться, ЦИК самостоятельно на свое усмотрение такие решения не принимает. Даже в отношении подконтрольных Украине территорий Донбасса ЦИК самостоятельно не определяет, где можно проводить выборы, а где нет. Я не верю, что ВР это сделает. Теоретически, они могут поменять формулировку и сделать ее более мягкой. Но все равно при этом они должны оставить в этом документе какую-то ссылку, которая бы давала пространство для маневра нашему ЦИКу", – считает аналитик.

Читайте также: Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования России

Мария Золкина подчеркивает, что эту очередную большую игру Москва затеяла, поскольку начала терять единоличный контроль над логикой переговоров. Когда Украина активизировала нормандский канал в мае-июне, очень активно включился Берлин, снова став модератором в процессе между Украиной и Россией: отдельно встречались с Козаком, отдельно с нашей делегацией, потом все вместе дважды в июне и июле, переселенцев ввели в ТКГ… То есть, украинская сторона начала формировать свою позицию более активно, не оглядываясь каждый раз на "хотелки" РФ.

"Россияне отреагировали моментально. Им нужно было сдержать запал энтузиазма украинских переговорщиков. Они разыграли игру. Сначала они пригрозили заморозкой канала политических советников лидеров "Нормандской четверки". Параллельно началось перемирие. То есть, они использовали два противоречащих друг другу инструмента. С одной стороны, они якобы стали демонстрировать готовность к каким-то договоренностям путем начала перемирия, которое действительно больше похоже на перемирие, чем все, что было за предыдущие 6 лет. Но россияне это перемирие используют исключительно для паузы в 4-6 недель, чтобы что-то выторговать. Им не нужно перемирие. Это просто повод заявить: давайте согласуем что-то из политических пунктов Минска. Собственно, это они сейчас и делают", – подчеркивает эксперт.

Глобальная задумка Кремля, по ее словам, – превратить платформу советников лидеров стран "нормандского формата" в ключевой канал коммуникации уже на формальном уровне. То есть, РФ хочет опустить уровень дискуссии с лидеров до советников, а потом и до уровня ТКГ, чтобы все самые чувствительные и болезненные вопросы принимались в ТКГ, а не на уровне лидеров.

"Потому что сейчас логика такая: сначала "Нормандия" закрепляет, дает стратегическую задачу, а "Минск" потом ищет, как технически это реализовать. Россияне хотят перевернуть это вверх дном, потому что в ТКГ есть на мнимом статусе ОРДЛО, но нет Берлина и Парижа", – подытожила Мария Золкина.

Реклама

Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь о том, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что "постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата".

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, как решить проблему с новым требованием России. Он также отметил, что редакция постановления о выборах была ошибкой, которую нужно исправить.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама