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СЕГОДНЯ Новости политики

Развалить РФ на 20 государств – озвучен вариант, как Украине избавиться от Путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 февраля, 16:22
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Тягнибок представил радикальный план по возвращению украинских территорий
Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок
Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы вернуть Крым и другие украинские территории нужно развалить Россию. Об этом глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

Ждать нет времени

Олег Тягнибок

По его словам, Украина должна совместно с западными партнерами делать все, чтобы России не было.

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"Ждать биологической развязки в России, когда они там вместе с Путиным уйдут в мир иной — это одно. А другой выход — это делать все вместе с нашими западными партнерами, чтобы Россия, российская империя как государство развалилась, скажем, на 20 национальных государств. И в тот момент мы сможем вернуть себе безболезненно и Крым, и потерянные наши другие территории", – сказал он.

России уже не раз предрекали распад

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош неоднократно заявлял, что Россию ждет распад уже в недалеком будущем, и ускорить это процесс может вторжение в Украину.

Дмитрий Ярош

"Но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – заявлял Ярош.

Сыграет роль мусульманский фактор

Командир добровольческого объединения "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили считает, что кавказские регионы могут восстать против Москвы, а это в свою очередь посодействует развалу РФ. По его словам, развал Российской Федерации будет спровоцирован неспособностью Москвы удовлетворять финансовые аппетиты местных элит на Кавказе.

Мамука Мамулашвили

"Дагестан довольно радикально настроен. Это мусульманский народ, ресурсов на его содержание уже не хватает. Не говоря уже об оккупированной Абхазии и Цхинвали. Эти режимы будут подавать сигнал, что они хотят от России отделиться. Вполне возможно, что следующим будет Дагестан", – сказал Мамулашвили.

Разведка тоже предупреждала

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Главное управление разведки Минобороны Украины тоже считает, что Россию ждет серьезная встряска с неожиданной стороны. Разведчики отмечают, что пока Путин нападает на чужие страны, сама Россия может распасться на части.

"Жестокие репрессии, убийства и тысячи задержаний противников правления авторитарной кремлевской власти не смогли окончательно уничтожить стремление оккупированных Россией народов к независимости", – отметили в разведке.

Развалить Россию могли бы Штаты

Олег Жданов

Военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов считает, что американцы могут довольно быстро развалить Россию, однако они опасаются, что на ее месте могут появиться несколько государств, которые завладеют ее ядерным потенциалом.

Россия страдает без СССР

Американская дипломатка Роуз Геттемюллер считает, что Путин никак не может успокоиться из-за распада СССР и пытается вернуть Украину в сферу влияния РФ. Она отметила, что для США и НАТО Украина – независимая страна, и они собираются ее защищать.

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Москва давно мечтает о возрождении Советского Союза и ради этого попыталась разделить Украину на языковой почве. Однако президент Владимир Зеленский уверен, что этим планам России не сбыться.

Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что сожалеет о развале Советского Союза. Он говорил, что необязательно было это делать. Хозяин Кремля считает, что можно было провести преобразования, в том числе демократического характера. Также Путин рассказывал о планах возродить СССР.

Не раз отмечалось, что Украина – главный компонент для восстановления Россией СССР, поэтому Кремль так не хочет отпускать нашу страну из орбиты своего влияния. Однако первый президент Леонид Кравчук предупреждал Россию, что Украину не завоевать

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