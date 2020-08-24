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"Каждый метр земли будет гореть под оккупантами": Кравчук предупредил Россию

24 августа, 18:03

Кристина Зеленюк , Сергей Мартынец

Первый президент рассчитывает, что Россия не настолько примитивная и придурковатая, чтобы решиться на большую войну

Украинцы настолько выросли как гордый и свободолюбивый народ, что сейчас никто не сможет победить нашу страну. Но даже если представить, что Россия захватила бы Украину, то не смогла бы ее удержать. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" первый президент Леонид Кравчук.

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По его словам, за 30 лет в Украине выросли люди с философией большого уважения к себе, которые никогда не дадут себя в обиду.

"Война, которая началась на Донбассе, когда мы видели, что войско уже не может справиться, что произошло? Добробаты, люди взяли оружие и пошли защищать свою землю. Учитывая все это, я скажу: никогда уже никому не удастся победить Украину, поставить ее в рабское положение. Скажу больше. Представим себе, что вдруг русская армада пошла на Украину и захватила. Сейчас у России есть проблемы удерживать даже Крым. Экономика России не так звучит, как они подают ее, мы это хорошо знаем. А представьте себе, удерживать Украину? Каждый квадратный метр земли горел бы под оккупантом. И вместе с ним сгорел бы и оккупант. Думаю, что они не настолько примитивные и придурковатые, что могли даже об этом думать", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", по случаю Дня Независимости Леонид Кравчук вспомнил события почти 30-летней давности, когда после распада СССР тогдашний президент РФ Борис Ельцин намекал на планы относительно нашей страны. Кравчук рассказал, что Россия еще в 1991 году "положила глаз" на Украину.

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Россия война леонид кравчук

Источник: Сегодня

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