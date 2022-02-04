Розвалити РФ на 20 держав – озвучено варіант, як Україні позбутися Путіна

Тягнибок представив радикальний план щодо повернення українських територій

Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб повернути Крим та інші українські території, треба розвалити Росію. Про це голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок сказав у прямому ефірі токшоу "Право на владу".

Чекати немає часу

Олег Тягнибок

За його словами, Україна має спільно із західними партнерами робити все, щоб Росії не було.

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"Чекати на біологічну розв'язку в Росії, коли вони там разом з Путіним підуть у інший світ — це одне. А інший вихід — це робити все разом з нашими західними партнерами, щоб Росія, російська імперія як держава розвалилася, скажімо, на 20 національних держав. І на той момент ми зможемо повернути собі безболісно і Крим, і втрачені наші інші території", – сказав він.

Росії вже не раз пророкували розпад

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош неодноразово заявляв, що на Росію чекає розпад вже в недалекому майбутньому, і прискорити цей процес може вторгнення до України.

Дмитро Ярош

"Але не думаю, що це в дуже далекій перспективі. Мені здається, це справа одного покоління. Наприклад, 1989 року я й подумати не міг, що 1991 року Радянський Союз розвалиться. Тобто це все може статися будь-якої миті", – заявляв Ярош.

Відіграє роль мусульманський фактор

Командир добровольчого об'єднання "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі вважає, що кавказькі регіони можуть повстати проти Москви, а це у свою чергу допоможе розвалу РФ. За його словами, розвал Російської Федерації буде спровокований нездатністю Москви задовольняти фінансові апетити місцевих еліт на Кавказі.

Мамука Мамулашвілі

"Дагестан досить радикально налаштований. Це мусульманський народ, ресурсів на його утримання вже не вистачає. Не кажучи вже про окуповану Абхазію і Цхінвалі. Ці режими подаватимуть сигнал, що вони хочуть від Росії відокремитися. Цілком можливо, що наступним буде Дагестан", – сказав Мамулашвілі.

Розвідка також попереджала

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Головне управління розвідки Міноборони України також вважає, що на Росію чекає серйозне потрясіння з несподіваного боку. Розвідники зазначають, що поки Путін нападає на чужі країни, сама Росія може розпастись на частини.

"Жорстокі репресії, вбивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно знищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності" , – зазначили у розвідці.

Розвалити Росію могли б Штати

Олег Жданов

Військовий експерт, колишній офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ, полковник запасу Олег Жданов вважає, що американці можуть досить швидко розвалити Росію. Проте вони побоюються, що на її місці можуть з'явитися кілька держав, які заволодіють її ядерним потенціалом.

Росія страждає без СРСР

Американська дипломатка Роуз Геттемюллер вважає, що Путін ніяк не може заспокоїтися через розпад СРСР та намагається повернути Україну у сферу впливу РФ. Вона зазначила, що для США та НАТО Україна є незалежною країною, і вони збираються її захищати.

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Москва давно мріє про відродження Радянського Союзу і задля цього спробувала поділити Україну на мовному ґрунті. Проте президент Володимир Зеленський упевнений, що цим планам Росії не справдитися.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін неодноразово говорив, що жалкує про розвал Радянського Союзу. Він казав, що необов'язково це було робити. Хазяїн Кремля вважає, що можна було провести перетворення, зокрема демократичного характеру. Також Путін розповідав про плани відродити СРСР.

Неодноразово зазначалося, що Україна – головний компонент для відновлення Росією СРСР, тому Кремль так не хоче відпускати нашу країну з орбіти свого впливу. Проте перший президент Леонід Кравчук попереджав Росію, що Україну не завоювати.