Возрождение империи, или СССР 2.0: почему Путин считает Украину врагом

Россия пытается превратить все соседние страны в вассалов, говорит Александр Мережко

Возрождение Советского Союза или новой Российской империи может произойти только в случае, если Киев подчинится Москве, а до тех пор Россия будет считать Украину врагом.

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Об этом замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Если судить по словам президента России Путина, он очень сожалеет о распаде СССР. Он считает, что это была крупнейшая геополитическая катастрофа. Видимо, он мечтает о возрождении СССР. По сути, можно сказать, СССР был такой неоимперией, то есть продолжением Российской империи. Потому что Россия, к сожалению, не является настоящей демократической федерацией народов", – говорит украинский переговорщик.

По его мнению, сейчас Россия существует как империя.

"А у империй – экспансионистские намерения. Они либо осуществляют экспансию, либо обречены на распад. Возможно, это является одной из причин, почему на внешнеполитической арене Россия ведет себя довольно агрессивно и по-имперски. Поэтому состояться такая империя, как новый СССР или как новая Российская империя, может только при условии, если Украина, Киев будет подчинен России", – подчеркнул Александр Мережко.

Он вспомнил слова известного американского дипломата Джорджа Кеннана (являвшегося восьмым послом США в СССР), который сказал, что для России соседи могут быть либо врагами, либо вассалами.

"К сожалению, Россия пытается превратить все соседние страны в вассалов. Поэтому сейчас Украина рассматривается как враг России", – подытожил замглавы украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее дипломат объяснил, как на переговорах по Донбассу не попасть в ловушку Кремля.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

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