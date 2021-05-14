Слишком много вопросов: почему Криклий и Петрашко подали в отставку

В "Слуге народа" уверены, что голоса для замены ушедших министров будут

Игорь Петрашко и Владислав Криклий / коллаж "Сегодня"

Причиной ухода в отставку Игорю Петрашко и Владислава Криклия стало то, что к главам Минэкономики и Мининфраструктуры накопилось слишком вопросов со стороны со стороны президента и премьера.

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Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".

Собеседник информагентства выразил уверенность, что в Раде найдутся голоса за отставку обоих министров.

Он также предположил, что в парламенте найдутся голоса за назначение главы "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. В частности, за это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Довира" и партии "За майбутне".

В то же время собеседник издания добавил, что кандидатов на должность министра развития пока нет.

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А вот "слуга народа" Евгения Кравчук на телеканале "Украина 24" заявила, что в понедельник, 17 апреля, на фракции будут рассматривать возможных кандидатов на замену.

"Эти кандидаты работают в органах центральной власти... Я могу точно сказать, что эти люди зарекомендовали себя на тех должностях, где они работают сейчас. Однозначно, это будет усиление. Это означает, что в правительстве появляется акцент на экономику, на развитие и рост ВВП, на создание рабочих мест", – рассказала Кравчук.