Слишком много вопросов: почему Криклий и Петрашко подали в отставку

Игорь Петрашко и Владислав Криклий / коллаж "Сегодня"
Причиной ухода в отставку Игорю Петрашко и Владислава Криклия стало то, что к главам Минэкономики и Мининфраструктуры накопилось слишком вопросов со стороны со стороны президента и премьера.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".
Собеседник информагентства выразил уверенность, что в Раде найдутся голоса за отставку обоих министров.
Он также предположил, что в парламенте найдутся голоса за назначение главы "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. В частности, за это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Довира" и партии "За майбутне".
В то же время собеседник издания добавил, что кандидатов на должность министра развития пока нет.
А вот "слуга народа" Евгения Кравчук на телеканале "Украина 24" заявила, что в понедельник, 17 апреля, на фракции будут рассматривать возможных кандидатов на замену.
"Эти кандидаты работают в органах центральной власти... Я могу точно сказать, что эти люди зарекомендовали себя на тех должностях, где они работают сейчас. Однозначно, это будет усиление. Это означает, что в правительстве появляется акцент на экономику, на развитие и рост ВВП, на создание рабочих мест", – рассказала Кравчук.