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Рада готовится к двум внеочередным заседаниям: Корниенко озвучил планы

25 июня 2021 16:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

До конца нынешней сессии у депутатов остались две пленарные недели и Рада будет работать в усиленном режиме

Верховная Рада на следующей неделе проведет два внеочередных заседания – 29 июня и 1 июля, на которых планируется рассмотрение нескольких важных законопроектов.

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Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что до конца нынешней сессии у депутатов остались две пленарные недели.

"Верховная Рада будет работать в усиленном режиме. Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять ряд важных, срочных законопроектов", – сказал нардеп.

Внеочередное во вторник, 29 июня

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По его словам, депутаты рассмотрят пакет документов, посвященных оборонному сектору: это законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Во втором чтении планируется принятие законопроекта, который возвращает "чернобыльские" льготы, отмененные в 2014 году.

Внеочередное в четверг, 1 июля

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На повестке дня будет законопроект о большой реставрации, который позволит расширить президентскую программу и финансировать объекты, находящиеся в коммунальной собственности громад.

Депутаты намерены рассмотреть инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов, касающихся олигархов.

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"Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов", – рассказал Корниенко.

Напомним, на прошлой неделе Рада разрешила "Нафтогазу" выбивать компенсацию из "Газпрома". Парламент без обсуждения одобрил законопроект об изменениях в закон "Об исполнительном производстве".

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