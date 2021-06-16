Рада может провести срочное заседание: в "Слуге народа" назвали единственный вопрос

На кону будет лишь один документ – зарегистрированный в парламенте проект постановления № 5380

Верховная Рада в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание, на котором рассмотрит лишь один важный вопрос – обращение к США. Об этом написал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

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На кону будет зарегистрированный в парламенте проект постановления № 5380.

"Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание по проекту постановления об обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)", – написал Качура.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что собрано необходимое количество подписей депутатов для созыва внеочередного заседания. Он объяснил, что это за проект постановления просьбе к США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.

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