Рада готується до двох позачергових засідань: Корнієнко озвучив плани

До кінця нинішньої сесії у депутатів залишилися два пленарні тижні і Рада буде працювати у посиленому режимі

Верховна Рада на наступному тижні проведе два позачергових засідання - 29 червня та 1 липня, на яких планується розгляд кількох важливих законопроєктів.

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Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що до кінця нинішньої сесії у депутатів залишилися два пленарні тижні.

"Верховна Рада буде працювати у посиленому режимі. У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо прийняти ряд важливих, термінових законопроектів", – сказав нардеп.

Позачергове у вівторок, 29 червня

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За його словами, депутати розглянуть пакет документів, присвячених оборонному сектору: це законопроєкт про національний спротив, суміжний з ним законопроєкт про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроєкт про критичну інфраструктуру.

У другому читанні планується прийняття законопроєкт, який повертає "чорнобильські" пільги, скасовані у 2014 році.

Позачергове у четвер, 1 липня

На порядку денному буде законопроєкт про велику реставрацію, який дозволить розширити президентську програму і фінансувати об'єкти, що знаходяться у комунальній власності громад.

Депутати мають намір розглянути ініціативу про реформу державної архітектурно-будівельної інспекції і пакет законопроєктів, що стосуються олігархів.

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"Це базовий закон про статус олігархів, який почне процес деолігархізації і допоможе Україні позбутися їх впливу на політику і медіапростір. Крім того, це і так званий законопроєкт про наповнення бюджету. Він, зокрема, стосується податку на руду, змін в адмініструванні податків", – розповів Корнієнко.

Нагадаємо, минулого тижня Рада дозволила "Нафтогазу" вибивати компенсацію з "Газпрому". Парламент без обговорення схвалив законопроєкт про зміни до закону "Про виконавче провадження".

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