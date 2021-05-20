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Процесс идет непросто – Кремль о подготовке встречи Путина с Зеленским

20 мая, 13:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявил пресс-секретарь Путина Песков, когда именно может состояться встреча, пока неизвестно

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Сегодня

В России подтвердили, что переговоры по поводу встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время ведутся.

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Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто", – сказал он.

По словам Пескова, когда именно может состояться встреча, пока неизвестно.

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Как напомнил президент Украины Владимир Зеленский, недавно он предложил встречу президенту РФ Владимиру Путину в любом месте Донбасса, однако президент РФ предложил встречу в Москве, поэтому начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией для определения места и даты встречи.

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Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

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