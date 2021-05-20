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Процес йде непросто – Кремль про підготовку зустрічі Путіна з Зеленським

20 травня, 13:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив прессекретар Путіна Пєсков, коли саме може відбутися зустріч, поки невідомо

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін. Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

У Росії підтвердили, що переговори стосовно зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського наразі ведуться.

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Про це розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Дійсно, контакти ведуться. З нашої сторони мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Дійсно, є начерки можливих тем обговорення. Процес йде непросто", – сказав він.

За словами Пєскова, коли саме може відбутися зустріч, поки невідомо.

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Як нагадав президент України Володимир Зеленський, нещодавно він запропонував зустріч президенту РФ Володимиру Путіну в будь-якому місці Донбасу, однак президент РФ запропонував зустріч в Москві, тому розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією для визначення місця і дати зустрічі.

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Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн пресконференції президента України Володимира Зеленського.

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