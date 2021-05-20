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Разговор начат – Зеленский о возможной встрече с Путиным

20 мая, 12:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Несмотря на то, что разговор между Офисом президента и Россией уже начат, о месте встречи еще не договорились

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Сегодня

Между Офисом президента и Россией начат разговор по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции.

"Я предложил встречу президенту Российской Федерации Владимиру Путину в любом месте нашего Донбасса. Президент РФ предложил встречу в Москве, но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Честно вам скажу, начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", – сказал Зеленский.

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О месте встречи пока не договорились. Президент также отметил, что мир на Донбассе и деоккупация Крыма являются ключевыми приоритетами.

Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

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Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

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