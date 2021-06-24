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"Пришел со мной и уйдет со мной". Зеленский сказал, доверяет ли Ермаку

24 июня 2021 22:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент называет своего ближайшего соратника "реальным патриотом, который очень много работает только ради Украины"

Когда президент Владимир Зеленский покинет свою должность, глава его Офиса Андрей Ермак тоже уйдет с политической арены.

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Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1".

"Андрей Ермак – мощный менеджер и реальный патриот, который очень много работает только ради Украины. Он пришел со мной, и он уйдет со мной. Он не будет оставаться ни каких должностях", – констатировал Зеленский.

При этом президент отметил, что "политика меняет людей", назвав ее "великим искушением".

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Кроме того, в контексте слухов о "сливе" Ермаком операции о поимке наемников ЧВК "Вагнера", Зеленский заверил, что у спецслужб к этому человеку вопросов нет.

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"Господин Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку. СБУ предоставляет и предоставляла мне информацию обо всем моем окружении. Я не хотел потом лишиться того или иного человека. К господину Ермаку ноль вопросов от СБУ и украинской разведки. Я ему доверяю", – добавил Зеленский.

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