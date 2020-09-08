Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине "вагнеровцев"

Диктатор говорит, что не выдал бы задержанных наемников даже по запросу Киева

Не признанный Западом президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не выдала бы Украине задержанных наемников ЧВК Вагнера даже при соответствующем запросе со стороны Киева, хотя в в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков.

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Об этом со ссылкой на главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна сообщает ТАСС.

"И тут я ему (Лукашенко – Ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", – то есть я подразумевал [выдачу], – на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", – сказал журналист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Бабаян добавил, что, по словам диктатора, тот вызвал к себе руководителей спецслужб, обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но те не приехали.

"И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми (задержанными россиянами – Ред.) и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – передал слова президента журналист.

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Напомним, МИД сообщал, что Украина потребовала у Беларуси экстрадиции арестованных "вагнеровцев".

Затем Офис генпрокурора подтвердил, что в белорусскую прокуратуру отправлен запрос о выдаче 28 наемников из ЧВК "Вагнер".

А президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае выдачи наемников Вагнера России последствия будут трагическими.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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