Лукашенко сознался во лжи: не собирался выдавать Украине "вагнеровцев"

Не признанный Западом президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не выдала бы Украине задержанных наемников ЧВК Вагнера даже при соответствующем запросе со стороны Киева, хотя в в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков.
Об этом со ссылкой на главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна сообщает ТАСС.
"И тут я ему (Лукашенко – Ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", – то есть я подразумевал [выдачу], – на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", – сказал журналист в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Бабаян добавил, что, по словам диктатора, тот вызвал к себе руководителей спецслужб, обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но те не приехали.
"И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми (задержанными россиянами – Ред.) и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – передал слова президента журналист.
Напомним, МИД сообщал, что Украина потребовала у Беларуси экстрадиции арестованных "вагнеровцев".
Затем Офис генпрокурора подтвердил, что в белорусскую прокуратуру отправлен запрос о выдаче 28 наемников из ЧВК "Вагнер".
А президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае выдачи наемников Вагнера России последствия будут трагическими.
Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске
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