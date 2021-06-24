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"Прийшов зі мною і піде зі мною". Зеленський сказав, чи довіряє Єрмаку

24 червня 2021 22:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент називає свого найближчого соратника "реальним патріотом, який дуже багато працює тільки заради України"

Коли президент Володимир Зеленський полишить свою посаду, глава його Офісу Андрій Єрмак теж піде з політичної арени.

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Про це Зеленський заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Андрій Єрмак – потужний менеджер і реальний патріот, який дуже багато працює тільки заради України. Він прийшов зі мною, і він піде зі мною. Він не буде залишатися ні на яких посадах", – констатував Зеленський.

При цьому президент зазначив, що "політика змінює людей", назвавши її "великою спокусою".

Крім того, в контексті чуток про "злиття" Єрмаком операції щодо затримання найманців ПВК "Вагнера", Зеленський запевнив, що у спецслужб до цієї людини питань немає.

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"Пан Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині. СБУ надає і надавала мені інформацію про все моє оточення. Я б не хотів потім позбутися тієї чи іншої людини. До пана Єрмаку нуль питань від СБУ і української розвідки. Я йому довіряю", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, що 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 33 бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер". Спочатку білоруські силовики відкрили кримінальне провадження за статтею про організацію теракту, а потім змінили на можливу організацію бойовиками масових заворушень. Білорусь отримала запит від української влади по ПВК "Вагнера" на екстрадицію - багато з них воювали на Донбасі.

В результаті бойовиків видали Росії, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що і не збирався видавати їх Україні.

Про що ще говорять в Україні та світі 24 червня, дивіться у відеосюжеті:

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