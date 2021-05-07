"Ваши родители были оккупантами?": Бужанский защитил СССР в споре с Омеляном (видео)

Бужанский (слева) и Омелян. Коллаж "Сегодня"

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян и народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский устроили перепалку в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24". А все из-за тоталитарных режимов нацистов и СССР.

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Омелян начал с того, что призвал украинцев понять, что да, мы победили во Второй мировой войне, но не нужно забывать, что Украина пережила два страшных тоталитарных режима.

На это Бужанский бросил реплику: "Только один из них завел людей в газовые камеры, а второй из них людей вывел".

"Я не позволю вам лгать. Ваши родители вывели людей из газовых камер. Когда вам говорят про два тоталитарных режима – ваших родителей ставят рядом с нацистами, которые их туда (в газовые камеры) завели. Ваших родителей ставят с теми, кто убил 27 миллионов наших граждан", – сказал нардеп.

Омелян напомнил, что во время нацистской оккупации погибли от 6 до 8 млн украинцев, а во время советской оккупации погибли от 10 до 15 млн украинцев. И здесь снова слово взял "слуга народа".

"Кем были ваши родители – оккупантами или рабами бесправными? Или пособниками оккупантов?", – спросил Бужанский, но ответ так и не получил от Омеляна.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Максим Бужанский уже отметился скандальным высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.