"У вас хотят украсть 9 мая": в "Слуге народа" жестко высказались о Дне примирения 8 мая

Также депутат назвал фальшивкой и убожеством государственную политику в отношении 8 мая и считает глупой символику в виде маков

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что не признает День памяти и примирения 8 мая в честь всех жертв Второй мировой войны и считает, что есть только один праздник – День победы 9 мая.

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Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ.

Сначала он назвал убожеством национальную политику Украины в отношении даты победы над нацизмом, а именно 8 мая, и раскритиковал символику.

"Я против. Я говорю, что это глупость. Эти маки (символ Дня памяти и примирения) ничего не значат. Они передрали фландрийские поля Первой мировой войны. Они ничего не значат для нас. Им все время хочется что-то цеплять. Это махровый "совок", который продают нашим гражданам", – сказал Бужанский.

Он напомнил, что в Украине все еще существует государственный праздник День победы 9 мая.

"Для того, чтобы его украсть, вам пытаются продать т.н. День памяти и примирения 8 мая", – сказал нардеп.

"Слуга народа" призвал украинцев ответить самим себе на вопрос, с кем нужно примиряться: с нынешними немцами украинцы не ссорились – они нормальные люди, а с нацистами вряд ли украинцы будут примиряться.

"Вам не с кем примиряться. Вы со всеми, с кем нужно было, – не ссорились. Это фальшивая дата (8 мая) и смысл ее существования только один – у вас хотят украсть День победы", – подчеркнул Бужанский.

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На уточняющий вопрос, считает ли он, что государственная политика в этом вопросе фальшивка, "слуга народа" ответил однозначно: "Да. Я, народный депутат Максим Бужанский, говорю: государственная политика Украины в этом историческом вопросе – это фальшивка".

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон об установлении в Украине 8 мая Днем памяти и примирения.

Также было проведено исследование, какая дата ближе для украинцев – День памяти или День победы.