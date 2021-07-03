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Танцевалось одинаково искренне под "Арлекино" и "Oops!... I Did It Again": Мендель о героине своей книги (видео)

3 июля 2021 14:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мендель заявила, что нельзя подавать правду оставаясь в то же время положительным героем

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла детали своей книги - она зачитала из нее урывок и рассказала о работе над ее написанием.

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Видео Мендель обнародовала на своей странице в Facebook.

"Я бралась за нее не раз, прописывала по несколько десятков тысяч слов — и заканчивала проекты. Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и зачастую отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желании автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем", – заявила экс-спикер Зеленского.

По ее словам, эта книга является рассказом от лица ее самой – девушки, которая родилась перед самым развалом Советского Союза в русскоязычном городе.

"Украинка, которая ежедневно живет и работает с тремя языками – украинским, русским и английским. Которой в детстве танцевалось одинаково искренне под "Арлекино" и "Oops!...I Did It Again". Которой говорили, что нельзя поступить в университет без взятки, но она не имела денег на взятку и поступила", – зачитала экс-спикер президента.

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Мендель заявила, что ей было крайне сложно писать эту книгу. Написала она ее на новогодние праздники, когда заболела коронавирусом.

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Ранее она говорила, что ее произведение будет о самоидентификации украинцев как нации, украинской политике, работе пресс-секретаря президента и инсайдах принятых решений. Она уже заявила, что президент Зеленский не читал мемуары и не согласовывал их.

Напомним, что Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность – 3 июля 2019 года. А 30 апреля 2021 года стало известно что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. До назначения ее преемника она продолжает выполнять свои обязанности, а потом займется другими функциями на Банковой. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

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