Танцювалося однаково щиро під "Арлекино" та "Oops!...I Did It Again": Мендель про героїню своєї книги (відео)

Фото: колаж "Сьогодні

Ексспікер президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розкрила деталі своєї книги – вона зачитала з неї уривок і розповіла про роботу над її написанням.

Реклама

Відео Мендель оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Я бралася до неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів – і закінчувала проекти. Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм", – заявила екс-спікер Зеленського.

За її словами, ця книга є розповіддю від особи її самої – дівчини, яка народилася перед самим розвалом Радянського Союзу в російськомовному місті.

"Українка, яка щодня живе і працює з трьома мовами – українською, російською та англійською. Якій у дитинстві танцювалося однаково щиро під "Арлекино" та "Oops!...I Did It Again". Якій говорили, що не можна вступити до університету без хабара, але вона не мала грошей на хабар і вступила", – зачитала екс-спікер президента.

Реклама

Мендель заявила, що їй було вкрай складно писати цю книгу. Написала вона її на новорічні свята, коли захворіла коронавірусом.

Читайте також: Мендель про свою книгу: Є кілька причин, що вона стане скандальною

Раніше вона говорила, що її твір буде про самоідентифікацію українців як нації, українську політику, роботу прес-секретаря президента і інсайди прийнятих рішень. Вона вже заявила, що президент Зеленський не читав мемуари і не погоджував їх.

Нагадаємо, що Мендель стала прес-секретарем Зеленського незабаром після його вступу на посаду – 3 липня 2019 року. А 30 квітня 2021 року стало відомо що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прес-секретаря президента. До призначення її наступника вона продовжує виконувати свої обов'язки, а потім займеться іншими функціями на Банковій. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.