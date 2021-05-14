"Это зачистка, будем реагировать": Путин впервые отреагировал на дело против Медведчука

Хозяин Кремля заявил, что будет следить за этим делом и должным образом реагировать

Владимир Путин и Виктор Медведчук. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин назвал зачисткой политического поля в Украине подозрение его кума нардепа Виктора Медведчука в государственной измене. Об этом он сказал во время совещания с членами Совбеза РФ.

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Он назвал инкриминируемый "захват" месторождений в Крыму работой Медведчука с Россией в сфере экономики.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, (что они) поддерживают решения подобного рода … Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то "антироссию" … Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", – сказал Путин.

Видео: t.me/dimsmirnov175

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

В свою очередь президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал арест нардепа.

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Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком